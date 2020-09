¡Tremendos! Los mejores álbumes dobles de todos los tiempos

Hoy 17 de septiembre se celebra aniversario número 29 del lanzamiento de uno de los mejores álbumes dobles en toda la historia del rock: Use Your Illusion I y II de Guns N’ Roses, el cual salió al aire en 1991; y a propósito de esto, quisimos rendirle tributo a esos discos compuestos que marcaron la diferencia en la historia musical.

Guns N’ Roses – Use Your Illusion I y II (1991): dentro de los increíbles álbumes encontramos legendarios éxitos musicales que se convirtieron en himnos del rock n’ roll. Algunos de estos son: November Rain, Don’t Cry, Knockin’ on Heaven’s Door y muchas otras más.

The Clash – London Calling (1979): durante las mejores épocas de la banda, la legendaria agrupación de punk decidió lanzar este disco doble, en donde encontramos reconocidos éxitos como Train In Vain, Lost In The Supermarket, The Guns Of Brixton y muchos más.

The Rolling Stones – Exile On Main Street (1972): este increíble trabajo musical está compuesto de 18 pistas; Tumbling Dice o Happy son las más conocidas. El álbum es reconocido porque se grabó en medio del exilio de la banda en Francia.

Prince – Sign ‘O’ The Times (1987): las principales canciones de este maravilloso disco son If I Was Your Girlfriend y U Got The Look, los singles del álbum. Está compuesto de 16 canciones entre las que se incluye una pista en vivo. ¡Es tremendo!

The Cure – Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me (1987): con múltiples tonalidades, este trabajo musical compuesto de 18 canciones cuenta con algunos grandes éxitos como The Kiss, Catch y Just Like Heaven.

The Jimi Hendrix Experience – Electric Ladyland (1968): el reconocido álbum lleno de arreglos musicales distintivos de la época contiene grandes éxitos como Voodoo Child (Slight Return). Algo que llamó mucho la atención de los fanáticos fue la imagen de muchas mujeres desnudas dentro del álbum.

Smashing Pumpkins – Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995): los mejores momentos de la banda se ven reflejados en las 28 canciones que componen el trabajo musical, en donde se destaca el reconocido éxito Tonight, Tonight.

Pink Floyd – The Wall (1979): clásico de clásicos. Este himno musical se convirtió en uno de los más legendarios en la historia del rock y en el más importante de la agrupación por sus grandes éxitos como Another Brick in The Wall y Comfortably Numb.

Biffy Clyro – Opposites (2013): el álbum está dividido en dos volúmenes (The Land at the End of Our Toes y The Sand at the Core of Our Bones), cada uno compuesto de 10 canciones. Además, lanzaron una versión sencilla con 14 temas seleccionados.

Red Hot Chili Peppers – Blood Sugar Sex Magick (1991): otro de los himnos del rock. Suck My Kiss, Give It Away, Under The Bridge y muchos éxitos musicales pertenecientes a esta obra maestra marcaron la vida de muchos de los fanáticos de la famosa agrupación.

The Beatles – The Beatles (aka The White Album) (1968): compuesto de 30 canciones y cuatro lados, este álbum es fruto del tiempo que los integrantes del grupo pasaron en India en la primavera del mismo año. Sin embargo, la penúltima canción del álbum, Revolution 9, despertó muchas críticas negativas por parte de los fanáticos por su extraña combinación.