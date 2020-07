A los 84 años muere Fiona Adams, encargada de legendarias fotos de The Beatles

Una triste noticia empaña la historia de las fotografías que hay detrás de las vivencias del cuarteto de Liverpool, pues como lo notificó The Guardian, Fiona Adams, quien tuvo la fortuna de fotografiar a The Beatles en su época dorada, falleció a los 84 años.

Fiona se hizo famosa a nivel global gracias a la fotografía con la que The Beatles lanzaron su álbum Twist and Shout, además de mostrar el Londres de los años 60’s, justo cuando la moda, la música y las diferentes tendencias se apoderaban de Inglaterra.

Con sus obras en blanco y negro, Fiona Adams capturó parte de los aventuras de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, a quienes en 1963 fotografió sobre una ruinas en Euston Road, Londres, donde los integrantes de la banda saltan sobre los restos de un edificio que fue bombardeado en la Segunda Guerra Mundial.

Pero en la hoja de vida de Fiona no solo son The Beatles su experiencia labora, por su lente también pasaron iconos como Jimi Hendrix, David Bowie, Rolling Stones, Dusty Springfield y The Hollies.