Así de lujosas serán las cajas de los videojuegos para PlayStation 5 ¡Una locura!

Cada vez se revelan más detalles de lo que será la quinta generación de la consola de Sony y esta no es la excepción, la compañía dejó ver la elegancia que está preparando para sus fieles, mostrando el empaque de los videojuegos de la PlayStation 5.

En su cuenta oficial de Twitter, PlayStation en compañía de Insomniac Games presentó la portada de “Spider-Man: Miles Morales”, la secuela del arácnido de Marvel que fue lanzado en 2018 y que se posicionó como uno de los estrenos que llegará con la consola.

Comparando con las cajas de los juegos de la PlayStation 4, los acabados tienen ciertas similitudes excepto por el color blanco y algunos otros finos detalles que van de acorde con los detalles de la consola y los controles de la consola.

Aunque la industria de los videojuegos se inclina cada vez más a impulsar sus títulos en formato digital, algunos fans se aferran en comprar los juegos en formato físico para la colección.

A sneak peek at what PS5 games will look like when you see them on store shelves starting this holiday: https://t.co/i2ByEdWYRS pic.twitter.com/TmB4FzFMJZ

— PlayStation (@PlayStation) July 9, 2020