La gallina con brazos musculosos que se roba el show en redes

En internet cada vez se consiguen cosas más y más inútiles, pero brazos para una gallina tal vez sea lo que se lleve el premio.

Desde hace años atrás, internet es uno de los principales “centros comerciales” donde se consiguen cosas muy útiles, como otras realmente absurdas.

Desde que empezó la cuarentena, las ventas online aumentaron considerablemente y cientos de cosas que podrían no parecer apetecidas, se venden como pan caliente gracias a “desocupe” de muchas personas.

Shell Critter, en Arizona, Estados Unidos, le compró a su gallina unos brazos de juguete, simplemente para que esta se viera musculosa.

Las imágenes de Sparkle, como se llama la gallina, son virales, pues muchos les sorprende y les encanta como luce el animal con sus brazos, que están simplemente unidos por un alambre.

Now I want a chicken 🐓 and give him full arms 😌🙃 pic.twitter.com/fKSydBIRyw

— YIYO 🖤 ☾ (@yi_ya_yi_ya_yo) June 15, 2020