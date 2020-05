¡Indignante! Hombre con COVID-19 sale a la calle y arma fiestas en su casa

Juliana Granada ha sido la profesional de la salud encargada de dar seguimiento a un paciente asintomático que dio positivo en la prueba de coronavirus, quien ha incumplido en varias ocasiones la restricción de cuarentena y distanciamiento social.

“Yo no entiendo para qué me joden, si yo no siento nada. Pa’ qué cuarentena, si yo no siento nada. Yo he estado saliendo a donde mi familia, mis amigos y a hacer deporte”, dijo el paciente a Granada, durante una de las consultas por teléfono.

De acuerdo a las declaraciones que dio la médica a la Revista Semana, ante la descarada respuesta del hombre, ella le pidió los números de las personas con las que el contagiado tuvo contacto y este aseguró que los conseguiría.

Luego de unas horas, Juliana llamó de nuevo a su paciente para pedirle los contactos que habían acordado, pero al atender la llamada, el hombre tenía una fuerte música de fondo, por lo que ella preguntó si se encontraba en su casa, a lo que este respondió “Claro, bájele, bájele”, ordenó a otra persona. Al pedirle los números el hombre aseguró que no los había logrado conseguir.

Sumado a las anteriores actitudes de irresponsabilidad que había tenido al hombre, la médica no aguantó más y le hizo saber al paciente que notificaría sobre su caso a la EPS y a la Secretaría de Salud por las infracciones que cometió, sin embargo, él lo tomó sin importancia.

Finalmente, Juliana Granada confesó a la revista lo difícil que ha sido tratar de cuidar la salud de las personas cuando no cumplen con las medidas o lo hacen parcialmente y además de exponer su vida, aumentan el riesgo de contagiar a alguien más.