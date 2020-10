Filtran fotos del Samsung Galaxy S21, la competencia directa del iPhone 12

El Samsung Galaxy S21 promete ser la competencia directa del iPhone 12, y más aún con su versión “mejorada”, el Galaxy S21 Ultra. En las fotografías relevadas por el reconocido “Leaker” o “filtrador informativo”, Steve H. McFly, se pueden ver algunas de las características de este nuevo dispositivo móvil.

De acuerdo con él mismo y algunos medios de tecnología a nivel mundial, no se sabe sí el teléfono será nombrado como: Galaxy s21 o mantendrá su línea, convirtiéndose en el Galaxy s30.

Pese a que el modelo es muy similar a las versiones anteriores de Samsung, las mejoras en cuanto a diseño y herramientas en esta versión, según los rumores, son las que marcan la diferencia. El nuevo dispositivo de la empresa coreana conquistará a los amantes de Android y Samsung con una pantalla de 6.2 pulgadas, marco metálico y tres lentes.

This is the #Samsung #GalaxyS21 !

Además, para su versión ultra se rumora que la pantalla esté entre las 6.7 y 6.9 pulgadas con cuatro lentes para funciones avanzadas en fotografía.

And to end up that leaky Sunday, #Samsung #GalaxyS21Ultra 360° spinning video!

-> https://t.co/VNrlitxIzp pic.twitter.com/WSwXOkXK6T

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 18, 2020