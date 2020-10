¿Lo recuerdan? Hincha que se tatuó a James nombrará a su hijo como el futbolista

En su momento, la llegada de James Rodríguez al Everton se volvió noticia en todo el mundo. El futbolista se convirtió en tendencia por la forma en cómo llegó al equipo británico, al igual que ha ido cogiendo más fuerza a medida que va jugando más partidos con el club del Reino Unido.

Tanto fue el ‘boom’ del traspaso del colombiano al Everton, que hace algunas semanas se conoció que un fanático del equipo inglés había decidido realizarse un tatuaje en su honor, plasmando la cara del futbolista en una de sus piernas.

El tatuaje se viralizó en las redes sociales por la caricaturesca forma de ilustrar a James, quien aparece con un traje negro al estilo de ‘James Bond’, mientras carga una botella.

The story of @benhugh32396991’s James Rodriguez tattoo puts it right up there in terms of Everton ink, for us. 😄

Let’s have a matchday show and tell. Share your #EFC tattoos and the tales behind them! ⬇️ pic.twitter.com/sLWiBn5GzT

— Everton (@Everton) September 23, 2020