¡Tremendo! Así fue el concierto virtual de Coldplay a través de Instagram

Después de nueve meses sin tocar juntos, la agrupación Coldplay se reunió para realizar un gran show virtual a través de su cuenta de Instagram, con el que emocionó a todos los fanáticos de la banda que disfrutaron este gran concierto desde sus casas.

Le puede interesar: Metallica anuncia concierto acústico para ayudar a sus fanáticos

El concierto se realizó dentro del marco de la campaña ‘Every Vote Counts’, la cual está siendo impulsada por diferentes medios, celebridades y organizaciones para incentivar el voto en Estados Unidos.

En el show virtual se escucharon grandes clásicos de la banda como ‘Yellow’, ‘Everything’s Not Lost’, ‘Magic’, ‘Trouble in Town’, ‘Adventure of a Lifetime’ y ‘Charlie Brown’, en la que dedicaron un espacio para homenajear al gran Eddie Van Halen, con un fragmento de la canción ‘Jump‘.

Mire también: Estos son los ganadores de los Billboard Music Awards 2020

Así se vivió el concierto virtual de Coldplay que puso sentimental a toda su comunidad de fanáticos, quienes compartieron sus reacciones en redes sociales con memes y mensajes de felicidad por la reunión de la icónica banda británica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coldplay (@coldplay) el 14 Oct, 2020 a las 9:22 PDT

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Coldplay (@coldplay) el 14 Oct, 2020 a las 9:29 PDT