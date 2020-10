Estos son los ganadores de los Billboard Music Awards 2020

Después de haber sido aplazados por la pandemia del COVID-19, los Billboard Music Awards 2020 se realizaron el pasado 14 de octubre en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en donde Post Malone, Lil Nas X, Billie Eilish y Khalid fueron los favoritos de la noche, con muchas nominaciones y galardones en diferentes categorías.

En la parte de rock, Panic! At The Disco se llevó doble premio en las categorías ‘Mejor canción rock’ (con Hey Look Ma, I Made It) y ‘Mejor artista rock’; al igual que el gran Elton John salió victorioso como ‘Mejor tour de rock’ y Pink como ‘Mejor artista en tour’.

Esta es la lista completa de los ganadores de los premios Billboard 2020:

Mejor artista: Post Malone

Mejor artista nuevo: Billie Eilish

Premio Billboard Chart Achievement (Votado por fans): Harry Styles

Mejor artista masculino: Post Malone

Mejor artista femenina: Billie Eilish

Mejor dúo o banda: Jonas Brothers

Artista Top Billboard 200: Post Malone

Artista Top Hot 100: Post Malone

Mejor artista de canciones por streaming: Post Malone

Mejor artista en venta de canciones: Lizzo

Mejor artista de radio: Jonas Brothers

Mejor artista en redes sociales (votado por fans): BTS

Mejor artista de gira: P!nk

Mejor artista R&B: Khalid

Mejor artista R&B femenino: Summer Walker

Mejor tour R&B: Khalid

Mejor artista rap: Post Malone

Mejor artista rap masculino: Post Malone

Mejor artista rap femenina: Cardi B

Mejor tour rap: Post Malone

Mejor Artista Country: Luke Combs

Mejor Artista Country Masculino: Luke Combs

Mejor Artista Country Femenina: Maren Morris

Mejor Duo o Grupo Country: Dan + Shay

Mejor Tour Country: George Strait

Mejor artista rock: Panic! At The Disco

Mejor Tour Rock: Elton John

Mejor artista latino: Bad Bunny

Mejor artista dance/electrónica: The Chainsmokers

Mejor artista cristiano: Lauren Daigle

Mejor artista gospel: Kanye West

Mejor álbum de Billboard 200: Billie Eilish ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’

Mejor soundtrack: ‘ Frozen II’

Mejor álbum R&B: Khalid ‘Free Spirit’

Mejor álbum rap: Post Malone ‘Hollywood’s Bleeding’

Mejor álbum country: Luke Combs ‘What You See Is What You Get’

Mejor álbum rock: Tool ‘Fear Inoculum’

Mejor álbum latino: J Balvin & Bad Bunny ‘Oasis’

Mejor álbum dance/electrónica: Marshmello ‘Marshmello: Fortnite Extended Set’

Mejor álbum cristiano: Kanye West ‘Jesus is King’

Mejor álbum gospel: Kanye West ‘Jesus is King’

Mejor canción del Hot 100: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

Mejor canción streaming: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

Mejor canción en ventas: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

Mejor canción de radio: Jonas Brothers ‘Sucker’

Mejor colaboración (votada por los fans): Shawn Mendes & Camila Cabello ‘Señorita’

Mejor canción R&B: Khalid ‘Talk’

Mejor canción rap: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus ‘Old Town Road’

Mejor canción country: Dan + Shay & Justin Bieber ‘10,000 Hours’

Mejor canción rock: Panic! At The Disco ‘Hey Look Ma, I Made It’

Mejor canción latina: Daddy Yankee ft. Snow ‘Con Calma’

Mejor canción dance /electrónica: Ellie Goulding x Diplo ft. Swae Lee ‘ Close To Me’

Mejor canción cristiana: For King & Country ‘God Only Knows’