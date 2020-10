Metallica anuncia concierto acústico para ayudar a sus fanáticos

A través de su fundación ‘All Within My Hands’, Metallica anunció que realizará un concierto acústico en directo para ayudar a todos los fanáticos de la agrupación que se encuentran pasando por un momento difícil.

Según afirmó la banda, el evento, que ellos han denominado como ‘Live & Acoustic from HQ: Helping Hands Concert & Auction’, se realizará el próximo 14 de noviembre desde las 2 de la tarde, y se transmitirá en directo desde San Rafael, California.

De acuerdo a las afirmaciones de la banda, lo que se recoja con el concierto virtual y la subasta de objetos de gran valor que se realizará dentro del mismo evento, será destinado para ayudar a personas y comunidades que se encuentren en situación de necesidad.

El precio de las diferentes entradas para el concierto virtual varía desde 95 hasta 15 dólares, pues algunas boletas vienen con más beneficios para los asistentes como llevarse una camiseta de la banda o descargar todo el evento en mp3.

De igual forma, Metallica dio la opción de que las personas que compren la boleta podrán volver a ver el concierto las veces que deseen durante las 48 horas siguientes de la transmisión.

