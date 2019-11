Después de dos años, U2 estrena “Ahimsa”, su nueva canción

La agrupación irlandesa está de estreno y, después de dos años, estrena su canción a la que titularon “Ahimsa” y es en colaboración con el ganador del Grammy, AR Rahman.

Para los que se preguntan, “Ahimsa” significa “no violencia”, es una palabra que celebra la diversidad espiritual y que mezcla los sonidos de la India con los de la banda liderada por Bono.

Ver esta publicación en Instagram This too shall pass #MichaelHutchence #U2 #Sydney #TheJoshuaTreeTour2019 Una publicación compartida de U2 Official (@u2) el 22 Nov, 2019 a las 6:30 PST

Para The Edge, el guitarrista, “Ha sido una alegría absoluta trabajar con A.R. en esta pista Una superestrella y un talento imponente y generoso, estamos especialmente emocionados de visitar su tierra natal en solo unas pocas semanas. India ha estado en nuestra lista de deseos durante mucho tiempo, los principios de ahimsa o no violencia han servido como un pilar importante de lo que representa nuestra banda desde que nos unimos para tocar música. No podemos esperar para experimentar la cultura de la India de primera mano, un lugar que reúne lo moderno y lo antiguo a la vez”.