Aumentan reproducciones de “Wake Me Up When September Ends” en Septiembre

Hablando de artistas o videos musicales que se han convertido en íconos o incluso en memes, como es el caso de Michael Jackson y el fragmento del video de ‘Thriller’ en el que aparece comiendo palomitas de maíz en el cine; notamos un fenómeno bastante curioso que sucede cada año en septiembre con una canción en particular.

Pues se trata de “Wake Me Up When September Ends” del álbum “American Idiot” de Green Day, tema que se convierte en tendencia cada año a finales de septiembre, llegando a recibir hasta 395,000 vistas en un solo día, en Youtube.

El nivel de popularidad de la canción publicada en la plataforma en 2009 aumenta hasta un 135% en comparación con las reproducciones que recibe a lo largo del año, ya que es compartida por los cibernautas más de lo habitual.