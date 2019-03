The Cranberries lanzó su single, “The Pressure”, canción que tiene la voz de la fallecida Dolores O’Riordan.

“The Pressure” hará parte del álbum póstumo de Dolores O’Riordan en The Cranberries, In The End, el cual empezó a grabarse en enero del año pasado y será lanzado el próximo 24 de abril.

Recordemos que Dolores O’Riordan, líder y vocalista de la banda, falleció a los 46 años en Londres, el 15 de enero de 2018.