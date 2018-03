Senador protagoniza penosa traducción al querer nombrar a los RHCP y ‘Californication’

Si alguna vez se les traba la lengua y cuentan con la fortuna de no ser grabados o ‘dar papaya’, pues tienen mucha suerte, sin embargo este un fue el caso del El senador chileno Alejandro Navarro, quien protagonizó una penosa escena al tratar de nombrar a los ‘Red Hot Chili Peppers’ y su álbum ‘Californication’.

En medio de una sesión en el senado de su país, Navarro se dio mañas para sacar a flote a la agrupación liderada por Anthony Kiedis y su legendario trabajo llamado ‘Californication’, sin embargo el político quedó ‘under the bridge’ cuando demostró que no tenía conocimiento alguno de la banda y que no era el momento adecuado para dar a conocer su pronunciación.

El momento del bilingüe senador quedó registrado y fue compartido por los usuarios en redes sociales: