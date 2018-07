Netflix presentó el primer adelanto de la tercera temporada de Stranger Things

La productora de series y películas, Netflix, lanzó el teaser de lo que será la nueva temporada de ‘Stranger Things’, una de sus producciones más queridas por parte de los usuarios.

En el teaser, se puede ver que habrá una nueva locación y muestra el nuevo trabajo de uno de sus protagonistas.

El video, no muestra mucho de lo que será la tercera temporada de la serie, sin embargo, le hace recordar a sus seguidores que se encuentran en rodaje y que no se deben olvidar de ellos. Aunque Netflix no ha confirmado nada, el teaser da a entender que la tercera temporada de ‘Stranger Things’ llegará en el 2019.

En el teaser, se ve que un nuevo centro comercial llegará a Hawkins, y al parecer, tendrá mucha importancia en la nueva temporada, especialmente la heladería que en el video se muestra, lugar en el que trabaja Steve (Joe Keery) junto a Robin, un nuevo personaje que llegará y que será protagonizado por Maya Hawke, la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la serie, comunicaron que han reservado una sorpresa más respecto al reparto. ¿Quién llegará a la producción?

Revise el teaser a continuación: