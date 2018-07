Con memes, las redes sociales lloran la eliminación de México

Con dos goles, el primero de Neymar y el segundo de Roberto Firmino, Brasil le entregó el tiquete directo a México para tomar el avión de regreso a casa.

El dolor para los mexicanos no puede ser más grande, por eso a través de redes sociales expresan con imágenes y videos sus sentimientos de eliminación:

vamos méxico ! IT CANT END LIKE THIS, YOU COME SO FAR 😭🤦🏻‍♀️ #BRAMEX #VAMOSMEXICO pic.twitter.com/sHj5UZeP0Q

— melissa 🇲🇽 (@OmfgItsMelisssa) July 2, 2018