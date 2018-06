Liam Gallagher preferiría salir a la calle ‘desnudo’ antes que vestir como Mick Jagger

Teniendo en cuenta que las parkas, los pantalones anchos y, en general, la ropa informal de marcado acento británico se han convertido en una de las grandes señas de identidad del cantante Liam Gallagher -hasta el punto de que el exvocalista de Oasis posee una exitosa firma de moda alternativa llamada ‘Pretty Green’-, no debería resultar sorprendente que el artista se haya mostrado bastante crítico, y tan lenguaraz como siempre, a la hora de valorar los estilismos de otros grandes de la música como Mick Jagger, Craig David o Ed Sheeran.

“Jamás se me ocurriría vestirme como ellos. Preferiría salir a la calle desnudo o directamente prenderme fuego. Creo que Craig David solo viste prendas de color blanco, ¿no? Eso no sirve cuando te pasas el año entero de festival en festival, ¿sabes a lo que me refiero?”, se ha expresado sin restricciones de ningún tipo para, a continuación, dirigir sus dardos envenenados al líder de los Rolling Stones.

“Me estás hablando de Mick Jagger. Ni de co**, tío, no pienso ponerme esos pantalones ajustados y brillantes, no estoy tan flacucho como él. Y Ed Sheeran, pues no, sinceramente”, ha empezado a opinar a medida que el presentador del programa matutino de la emisora Absolute Radio, Dave Berry, le iba lanzando nombres para que juzgara sin remordimientos sus atuendos más representativos.

Al margen de los calificativos tan afilados que le ha dedicado a sus compañeros de profesión, hay que recordar que al astro del brit pop le encanta cultivar en público su lado más provocador y, por ello, sus mordaces ataques no deben ser necesariamente interpretados como un signo de animadversión hacia sus destinatarios.

De hecho, hace unas semanas el roquero británico no tuvo reparo en ejercer de telonero en el concierto que los Rolling Stones ofrecieron en el pabellón O2 de Londres, de lo que se desprende al menos una relación cordial y amistosa con sus veteranos integrantes. Y poco antes, Liam llegó a reconocer que había subestimado al joven Sheeran antes de percatarse del “gran talento” que a su juicio le define.

“No conocía mucho de él hasta hace relativamente poco, y he de decir que es un chico de gran talento”, aseguraba en una entrevista reciente.

Fuente: Bang Media