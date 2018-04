Estos son los smartphones compatibles con el nuevo “modo enfoque” de Instagram

El mundo de las redes sociales sigue presentando movimientos y toda serie de actualizaciones: Facebook, WhatsApp e Instagram sorprenden todos los días a sus usuarios con toda clase de herramientas que ofrecen seguridad informática y hasta nuevas opciones para que no nos despeguemos ni un solo segundo de las redes.

Precisamente fue Instagram quien presentó una de las actualizaciones más sensacionales en la última semana, y es la del modo “enfoque”, así es, ahora cuando queremos realizar un InstaStories, donde tenemos la posibilidad de publicar desde texto, boomerang, Superzoon con misteriosos sonidos y hasta videos en vivo, ahora podremos hacer de cuenta que somos todos unos fotógrafos con un enfoque tipo cámara profesional.

Pero no todo son buenas noticias, porque esta nueva opción de enfoque no está disponible para todos los smartphones, por eso muy pendiente porque aquí les tenemos la lista completa de los celulares que y cuentan con el modo retrato:

Por parte de Apple, los modelos: iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.

Ahora mucha atención señores de Androrid, porque el modo enfoque llegó Google Pixel 2 XL, Sony Xperia XA2 Ultra, Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+ y Samsung Galaxy Note 8.