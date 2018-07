¿Por qué Dave Grohl no cantó ni compuso nada en Nirvana?

Para nadie es un secreto que el líder de Nirvana siempre fue Kurt Cobain y que Dave Grohl lo acompañó sin arriesgarse demasiado en la banda, por eso, nunca cantó o compuso algo.

En una entrevista para CBS, el actual líder de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, reveló que se sentía muy inseguro de sus capacidades musicales en la banda de grunge:

“Cuando grabé el primer disco de Foo Fighters en 1995, no lo pensé como un disco. Sólo quería levantarme, salir y tocar algo sin importar si alguien lo escucharía. Hasta ese momento, había estado grabando canciones por mi cuenta sin que nadie más las escuchara porque no creía que eran lo suficientemente buenas”.

Grohl agregó:

“No me gustaba mi voz. No pensaba en mí como un compositor y además, estaba en la banda con uno de los más grandes compositores de nuestra generación. Realmente no quería arriesgarme. Como el famoso chiste de ‘¿qué es lo último que dice un baterista antes de ser despedido de una banda? Oigan, chicos, tengo algunas canciones que podríamos tocar’. Mejor las guardé para mí”.