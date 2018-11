Creador de Breaking Bad quiere realizar una película basada en la exitosa serie

La mente creadora de Breaking Bad, Vince Gilligan, habló con el medio Hollywood Reporter y aseguró que está trabajando en una película basada en la exitosa serie, sin embargo, lo que aún no está claro es si saldrá en televisión o cine.

Aún no se saben muchos detalles sobre la producción, pues no está claro si la película sería una precuela o un spin off de algún tipo y tampoco si Bryan Cranston (Walter White) o Aaron Paul (Jesse Pinkman) estarán involucrados en el nuevo proyecto.

Lo que sí está claro, es que el guion será realizado por Gilligan, quien también podría dirigir el proyecto.

Se espera que la producción, la cual sería el primer proyecto Gilligan tras el nuevo acuerdo global de tres años que firmó con Sony en el mes de julio, empiece a grabarse en Nuevo México este mes.

