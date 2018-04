¡Buenas noticias! Arctic Monkeys le pone fecha a su nuevo álbum

Después de 5 años de total silencio, por fin los fanáticos de Arctic Monkeys tienen una fecha para lo nuevo de la banda encabezada por Alex Turner.

Sin lugar a dudas su exitoso AM, estrenado en el 2013, amortiguó la espera de los nuevos sonidos de la banda, pero será el próximo 11 de mayo cuando Arctic Monkeys presenten su nuevo ‘Tranquility Base Hotel & Casino’.

Pero ahí no para todo, ya que además del listado de canciones que compartió la agrupación británica, a través de YouTube compartieron un teaser con la portada que traerá su ‘Tranquility Base Hotel & Casino’.

Tranquility Base Hotel & Casino:

01 Star Treatment

02 One Point Perspective

03 American Sports

04 Tranquility Base Hotel & Casino

05 Golden Trunks

06 Four Out of Five

07 The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

08 Science Fiction

09 She Looks Like Fun

10 Batphone

11 The Ultracheese