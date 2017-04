Yoko Ono reaparece luciendo muy frágil y en silla de ruedas

La cantante, aunque se ha encontrado muy activa en redes sociales, sorprendió al mundo tras su aparición pública en New York.

A la afamada mujer de 84 años se le vio hace unos días dando un pequeño paseo en una silla de ruedas, acompañada de dos asistentes y un amigo. Usaba un traje negro, sombre y gafas atuendo que al parecer, tenía la intención de hacerla pasar desapercibida.

Su paseo de más o menos media hora se dio en el concurrido parque Central Park, exactamente en la zona dedicada al fallecido Jhon Lennon: Strawberry Fields. Personas que la vieron en el momento aseguraron que Yoko se veía en extremo frágil y nunca se levantó de su silla de ruedas.

Al terminar su recorrido, la artista volvió al edificio Dakota, el mismo donde un 8 de diciembre de 1980 fue asesinado el legendario Jhon Lennon.

Yoko Ono looks frail as she enjoys New York City outing in wheelchair during a rare public appearance. https://t.co/95kM2hC6gK pic.twitter.com/EgROMoTrst

— Daily Express (@Daily_Express) 15 de abril de 2017