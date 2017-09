Resulta que a un par de jóvenes en EE.UU les pareció muy gracioso ver el percance que tuvo un conductor con su auto, así que decidieron grabar el dichoso momento.

Pues al estarse riendo del conductor (que no se sabe bien por qué no pudo recuperar el control de su auto), no se percataron que tenían otro vehículo en frente, por lo que chocaron contra este.

¿El karma existe? pues con lo que les pasó a estos dos, creemos firmemente que sí.