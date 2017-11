En los últimos días el mayor de los Gallagher anda muy contento gracias a ‘Who Built The Moon?’, su tercer álbum que presentó de la mano de High Flying Birds.

Noel ofreció un show en el programa de Jools Holland, donde estrenó su nueva canción ‘She Taught Me How To Fly’.

Todo el protagonismo, como siempre, se lo estaba llevando Noel gracias a su música, pero de un momento a otro una mujer se robó el show gracias a su tarea en la agrupación: abrir y cerrar tijeras.