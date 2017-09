Vean como quedaron los parques de Walt Disney World después del huracán Irma

Uno de los parques más famosos del mundo sufrió las consecuencias tras el paso del huracán Irma, pero es no fue excusa para que sus puertas no fueran abiertas al público días después del fenómeno natural.

Eso sí, los visitantes que llegaron a disfrutar de Disney World se encontraron con algunos estragos, por esta razón compartieron en redes sociales las imágenes que muestran el estado en el que se encuentran los parques:

Tree damage at Be Our Guest Restaurant in The Magic Kingdom #MagicKingdom #WDW #WaltDisneyWorld #Disney #HurricaneIrma pic.twitter.com/cMshF2kTJS

A look at Epcot this morning. Trees down and flooding, but it doesn't look like any major damage occurred#IrmaWDW pic.twitter.com/KRvy9Sqr51

— BlogMickey.com (@Blog_Mickey) September 11, 2017