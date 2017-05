U2 presenta inédita canción en el show de Jimmy Kimmel

Después de dos semanas en Pasadena, California, la banda de Bono asistió al show de Jimmy Kimmel el pasado 23 de mayo. Durante la entrevista los integrantes de la banda tuvieron tiempo para hablar sobre sus futuros proyectos, en el que incluyeron el lanzamiento de su próximo disco “Songs Of Experience”, y sin anticipar alguna fecha, presentó una de las canciones que incluirá este trabajo discográfico.

“The Little Things That Give You Away” es el nombre de la canción inédita que tocaron aprovechando su visita donde Jimmy Kimmel y así fue como se escuchó el nuevo tema: