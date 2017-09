U2 estrena nueva canción y ya la puede escuchar aquí

‘You’re The Best Thing About Me’, es el primer single del álbum número 14 de estudio de la banda, Songs of Experience.

Este single se estrenó hoy y aquí lo pueden escuchar: Escuchar / ver aquí.

‘You’re the best thing about me

The best thing that ever happened a boy

You’re the best thing about me

I’m the kind of trouble that you enjoy

You’re the best thing about me

The best things are easy to destroy…’

‘Eres lo mejor de mi

Lo mejor que ha pasado un chico

Eres lo mejor de mi

Soy el tipo de problema que te gusta

Eres lo mejor de mi

Las mejores cosas son fáciles de destruir …’

Esta nueva canción viene acompañado de una imagen tomada por Anton Corbijn de la hija de The Edge, Sian Evans.

Este nuevo álbum es una colección de canciones en forma de cartas íntimas a lugares y personas cercanos al corazón del vocalista, de la familia, amigos, fans, y también de él mismo.