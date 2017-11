Y para las gallinitas: las fotos Jason Momoa, el ‘Aquaman’ cuando joven

El también recordado por su papel en Game of Thrones y su papel de Khal Drogo, el ahora ‘Aquaman’ hace parte del listado de actores más atractivos del 2007, esto cinematográficamente hablando.

Hollywood resalta al actor por su aspecto lleno de rudeza, su barba, su pelo largo y los tatuajes que lleva marcados en su cuerpo.

Sin embargo, Jason, así como todos los actores y demás, también tuvo un pasado donde tenía un aspecto más de su época, es decir, con un rostro libre de vello, pelo corto y sin ningún rastro de tatuajes en su cuerpo; aunque su figura tonificada siempre ha sido punto de referencia:

so everyone should know that young jason momoa on baywatch looked like this because hello pic.twitter.com/50HkH9ISsi

— alex // #foreheadtouching (@ltfrankcastIe) July 29, 2017