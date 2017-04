La historia continúa: Dave Grohl y su mamá dieron una divertida entrevista en televisión

Cuando doña Virgina, la madre de Dave Grohl presentó su nuevo libro que habla sobre las experiencias que ha tenido como madre de ex baterista de Nirvana y la icono de los Foo Fighters. El libro se llama ‘From Craddle To Stage’, y desde ya los seguidores de Dave desean echarle un vistazo, ya que en su interior se encontrarán con inéditas fotos del artista cuando era tan solo un pequeño (cosa que no le gustó mucho a Grohl).

Para darle más fuerza al lazaamiento del libro, Dave y su madre asistieron a una entrevista a Late Show de Stephen Colbert para hablar al respecto.

En pleno show los asistentes se dieron cuenta la gran relación que tiene Dave con su madre, además de avergonzarse por las anécdotas que cuenta la señora Virginia de la juventud de Dave.