Japón lanzará su propio mini SNES, ¿qué diferencias tiene?

Ayer, sin duda alguna, fue uno de los días más felices en la vida de millones y millones de gamers. Luego de que anunciaran el lanzamiento del Super Nintendo Entertainment System Classic Edition (Mini SNES)

Teniendo en cuenta que contarán con 21 de los juegos clásicos más grandes, no pudimos no preguntarnos: ¿y Japón qué?

Pues Japón no se podía quedar atrás y por supuesto sacará su propia versión basada en el Super Famicom y contará con cuatro juegos diferentes.

En vez de Earthbound, Super Castlevania IV, Spuer Punch-Out y Kriby’s Dream Course, los japoneses tendrán The Legend of the Mystical Ninja, Super Soccer, Fire Emblem: Mystery of the Emblem y Panel de Pon (Tetris Attack).

Ya está confirmada la fecha de lanzamiento y estará a la venta a partir del 5 de octubre con un precio de 7980 yenes. Pero bueno, eso será una espera para nuestros amigos japoneses porque que el mini SNES llegará en septiembre a Colombia con un costo aproximado de 80 dólares.