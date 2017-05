Con fotos y videos: así despidieron a Chris Cornell en la ciudad de Seattle

De la forma más sorpresiva la ciudad de Seattle perdió otro de sus progenitores, ya que a la edad de 52 años, Chris Cornell le dijo adiós a este mundo, y aunque sus seguidores lloraron su muerte, la ‘capital del grunge’ se hizo sentir con grandes homenajes.

El 18 de mayo los habitantes de ‘Seattle’s Sound Garden’, atracción turística que sirvió como inspiración para el nombre del grupo, no paró de llorar la partida de Chris con flores y toda clase de tributos que recordaron la voz del grunge que se despidió la madrugada del 18 de mayo.

A memorial grows at the #Seattle spot for which the band is named. @chriscornell @soundgarden @KING5Seattle pic.twitter.com/BIdlUh2sR2

Several dozen have shown up to the Sound Garden at Magnuson park in #seattle to pay their respects to #chriscornell #soundgarden pic.twitter.com/6yUa6bfM7N

