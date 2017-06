La banda británica sorprendió a sus seguidores con nueva música, y esta vez fue a cuenta de ‘All I Can Think About Is You’, el primer sencillo de su nuevo EP titulado ‘Kaleidoscope’, el mismo que se estrenará el próximo 14 de julio.

Este nuevo trabajo discográfico estará compuesto por cinco temas, entre ellos Hypnotised y la colaboración de The Chainsmokers.