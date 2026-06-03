Vote aquí por la mascota favorita de los colombianos: El pollo Frisby, Willy el tiburón y más

Colombia es un país lleno de marcas y equipos queridos. Muchos de ellos tienen grandes iconos para las redes sociales llamados mascotas, lo que les ha permitido acumular miles de fanáticos en el país.

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Muchos de ellos destacan por su carisma, pero también por su imagen. Sin embargo, en esta ocasión usted podrá elegir a su favorita. Les tenemos una votación imperdible para escoger a la mejor mascota de los colombianos.

Para participar solo deberá dejar su voto en el formulario de arriba, y demostrar su apoyo por la mascota más icónica de todo el país.