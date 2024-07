Este es el video original ‘Bittersweet Symphony’, de The Verse: muy pocos lo conocen

‘Bittersweet Symphony’ es uno de los temas más emblemáticos de la banda británica The Verve, lanzado en 1997 como el sencillo principal de su tercer álbum de estudio, ‘Urban Hymns’. El video musical de esta canción se ha convertido en un ícono visual del rock de los años 90, no solo por su estética distintiva, sino también por la controversia que lo rodea.

Una caminata inolvidable

El video comercial y más difundido de The Verve es ‘Bittersweet Symphony’ y muestra una poderosa narrativa visual. Fue dirigido por Walter A. Stern y presenta al vocalista Richard Ashcroft caminando por una calle concurrida de Hoxton, en el este de Londres. A lo largo del clip, Ashcroft camina de manera decidida, sin desviar su rumbo, mientras choca con peatones, cruza calles y parece indiferente a todo lo que sucede a su alrededor. Esta caminata se ha interpretado de varias maneras, desde un símbolo de determinación y resistencia hasta una crítica a la indiferencia urbana.

La estética del video es minimalista, con un enfoque en la crudeza y realismo del entorno urbano. La cámara sigue a Ashcroft en un solo plano secuencia, lo que añade una sensación de continuidad y urgencia a su caminata. El efecto de inmersión en la ciudad y el contraste entre la calma aparente de Ashcroft y el bullicio a su alrededor crean una atmósfera única y memorable.

Controversia y problemas legales

A pesar de su éxito y popularidad, el video de ‘Bittersweet Symphony’ no estuvo exento de problemas. La canción en sí utilizaba un sample de una versión orquestal de ‘The Last Time’ de The Rolling Stones, arreglada por Andrew Oldham. Aunque The Verve obtuvo permiso para usar el sample, se les acusó de haberlo utilizado en exceso, lo que llevó a una demanda legal por parte de ABKCO Records, la compañía que poseía los derechos de la canción de The Rolling Stones.

Como resultado de esta disputa, The Verve perdió los derechos de autor de la canción, y todos los ingresos de ‘Bittersweet Symphony’ fueron a parar a los propietarios de los derechos de la canción original. Esta controversia también tuvo repercusiones en el video musical, aunque de manera indirecta.

La versión alterna del video

Debido a la controversia y a la tensión en torno a los derechos de la canción y evitar tener mas problemas legales, se decidió crear una versión alterna del video de ‘Bittersweet Symphony’. La nueva edición fue más corta y el video fue ligeramente reeditado después del minuto 2:58 para ajustarse a un formato más comercial y menos polémico.

En el original, Richard Ashcroft se encuentra con unos sujetos que lo golpean hasta dejarlo en el suelo notablemente lastimado, además no termina reuniéndose con la banda como en el video alterno y finaliza con un desvanecido de cámara y un Ashcroft totalmente solo y entrando a la oscuridad.

La versión original no tuvo la misma difusión ni impacto que el video alterno, pero es un testimonio de cómo las disputas legales pueden influir en la creatividad y en la percepción de una obra musical. A pesar de estos problemas, la canción ‘Bittersweet Symphony’ sigue siendo un símbolo poderoso del rock de los 90 y una pieza esencial en la historia visual de la música.

Legado del video

A día de hoy, el video original de ‘Bittersweet Symphony’ no es muy popular ni difundido en los canales de música. Sin embargo, la versión alterna conocida sí es muy popular y también nos deja la caminata decidida de Richard Ashcroft que se ha convertido en una imagen icónica y el video en su totalidad sigue siendo un ejemplo brillante de cómo una idea simple puede tener un impacto duradero.

Un seguidor de la banda fue el que compartió el video inicialmente en Facebook, luego se volvió viral en Reddit, sin embargo no aparece en el canal oficial de la banda en YouTube.

Por: Cheche