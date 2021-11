Netflix haría una serie sobre el problema legal de Bitter Sweet Symphony y The Rolling Stones

En 1997 The Verve lanzó Bitter Sweet Symphony, din duda la canción más exitosa de su catálogo musical, y aunque esta melodía ya anunciaba un futuro de gran provecho para la banda, los problemas legales comenzaron a salir por todas partes.

El éxito de The Verve fue el detonante de u a disputa legal encabezada por Allen Klein, ex manager de los Rolling Stones, quien alegó en varias oportunidades que la agrupación encabezada por Richard Ashcroft tomó la muestra de una versión sinfónica de una canción llamada “The Last Time”, parte del catálogo de los Stones.

Fue hasta el 2019 que The Verve por fin pudo poner fin a la disputa legal, la misma que dejó a la agrupación al borde de la quiebra como consecuencia del extenso pago de regalías, caso que posiblemente llegará a Netflix, como lo reveló el mismo Ashcroft.

En declaraciones con Daily Express, Richard aseguró que Netflix había preparado un guión un poco dramático sobre la disputa:

“Vi un guión absolutamente terrible que Netflix iba a hacer sobre Bitter Sweet Symphony. Fue una idea de cuán lejos de la realidad pueden llegar estos programas.”

En sus declaraciones, el músico aseguró que solo espera no ver este producto en la pantalla chica.

¿Se parecen las canciones?