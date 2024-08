¿Qué significa ‘Du Hast’? Esta es la traducción de la éxitosa canción de Rammstein

Archivado en: • •

En esta ocasión le tenemos la traducción de ‘Du Hast’, la reconocida canción de Rammstein. Esta famosa banda de metal industrial ha saltado a la fama desde Alemania, ganándose el cariño del público a nivel mundial.

Esta agrupación ha publicado un total de 8 álbumes de estudio. Sin embargo, liderados por Till Lindemann, la banda ha generado gran fama por el furor que se maneja en sus shows en vivo.

Estas emociones vividas en directo, se deben a que la agrupación maneja un nivel muy alto de adrenalina gracias al ritmo de varias de sus canciones, entre las cuales resalta ‘Du Hast’.

La traducción de ‘Du Hast’

Rammstein es una banda de origen alemán. Esto puede generar que quienes no conozcan este idioma, no sepan el trasfondo de sus letras.

Por ello, aquí le traemos la traducción, y el significado de ‘Du Hast’ una de las canciones más reconocidas de esta banda europea.

‘Du Hast’ fue lanzada en 1997, como parte del álbum ‘Sehnsucht’, traducido como ‘Anhelo’. Este track fue el quinto en la lista, acompañado por otras canciones de gran éxito como ‘Engel’, ‘Alter Mann’ o ‘Stripped’.

Particularmente, en dicho álbum, también se lanzó una versión en inglés de ‘Du Hast’. Sin embargo, la más reconocida es la interpretada en alemán.

Aquí le dejamos la traducción de este éxito:

Tú – (Du)

Tú has – (Du hast)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú – (Du)

Tú has – (Du hast)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú – (Du)

Tú has – (Du hast)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú – (Du)

Tú has – (Du hast)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú me has preguntado – (Du hast mich gefragt)

Tú me has preguntado – (Du hast mich gefragt)

Tú me has preguntado – (Du hast mich gefragt)

Y yo no he dicho nada – (Und ich habe nichts gesagt)

Estribillo

¿Tú quieres, hasta que la muerte los separe – (Willst du bis der Tod euch scheidet)

Serle fiel todos los días? – (Treu ihr sein für alle Tage?)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

¿Tú quieres, hasta que la muerte los separe – (Willst du bis der Tod euch scheidet)

Serle fiel todos los días? – (Treu ihr sein für alle Tage?)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

Tú – (Du)

Tú has – (Du hast)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú – (Du)

Tú has – (Du hast)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú – (Du)

Tú has – (Du hast)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú me has – (Du hast mich)

Tú me has preguntado – (Du hast mich gefragt)

Tú me has preguntado – (Du hast mich gefragt)

Tú me has preguntado – (Du hast mich gefragt)

Y yo no he dicho nada – (Und ich habe nichts gesagt)

Estribillo

¿Tú quieres, hasta que la muerte los separe – (Willst du bis der Tod euch scheidet)

Serle fiel todos los días? – (Treu ihr sein für alle Tage?)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

¿Tú quieres, hasta que la muerte los separe – (Willst du bis zum Tod, der scheide)

Amarla, incluso en los días malos? – (Sie lieben, auch in schlechten Tagen?)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

¿Tú quieres, hasta que la muerte los separe – (Willst du bis der Tod euch scheidet)

Serle fiel? – (Treu ihr sein?)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

(Sí) ¡No! – ((Ja) nein!)

¿Qué significa ‘Du Hast’?

Si bien la traducción parece clara, es importante mencionar que en el alemán la frase ‘Du Hast Mich’ puede tener 2 interpretaciones de acuerdo a la forma en que se acentúe la letra s.

Esta puede ser considerada como ‘tú me tienes’ o ‘tú me odias’, en el caso del título de la canción esta se considera como «tú me tienes», mientras que la versión en inglés dice «tú me odias», por ende, se puede tomar de ambas formas.

En cuanto al significado de la canción, esta hace una clara referencia a una boda, donde uno de los implicados hace un desaire, al decir que no desea amar al otro hasta que la muerte los separe.