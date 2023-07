En 1972, la banda británica de Hard Rock, Deep Purple, estrena ‘Machine Head’ su sexto álbum de estudio y considerado por muchos, como uno de los más importantes de toda su carrera, e incluso, uno de los más icónicos del mundo del rock.

Este álbum contiene una de las canciones con uno de los riffs de guitarra más influyentes del hard rock. Se trata de ‘Smoke on the Water’, un riff considerado como una pieza fundamental en la formación de estos músicos.

A pesar de ser muy conocida en el mundo del rock, ‘Smoke on the Water’ tiene una relación directa con la música clásica, especialmente con el compositor alemán, Ludwig van Beethoven.

Le puede interesar: ¡Increíble! Slash tocó la guitarra en canción de la banda sonora de ‘Barbie’

Relación entre Beethoven y ‘Smoke on the Water’

Ritchie Blackmore, guitarrista y fundador de la banda, fue quien explicó la relación de la introducción de la canción y la quinta sinfonía de Beethoven. Una de las obras más famosas del alemán, que, sin duda, todos pueden reconocer tan solo escribiendo TaTaTaaan, un sonido misterioso y conocido por todos.

Pues, según Blackmore, el inicio de la quinta sinfonía fue su inspiración para sacar el intro de la canción: “Es una interpretación de inversión, si lo inviertes y lo tocas de un lado a otro, es en realidad la quinta sinfonía de Beethoven. Así que le debo mucho dinero”, aseguró Blackmore durante una entrevista con CNN en 2007.

Y es que, según músicos que han analizado la estructura melódica de ambas canciones, las dos se encuentran escritas en ‘cuartos’. Aunque muchos han intentado reproducir el inicio de la quinta sinfonía, en realidad no suena para nada a ‘Smoke on the Water’, así que parece ser más complejo de lo que explica Blackmore.

Le puede interesar: James Hetfield mencionó a los dos guitarristas que influyeron en su estilo

Historia de la canción

Al igual que la historia de cómo se compuso el famoso riff, también hay un relato detrás de la letra. La canción cuenta la historia del incendio en el Casino de Montreux, en Suiza, el 4 de diciembre de 1971, durante un concierto del estadounidense Frank Zappa.

Durante la presentación de Zappa, una persona del público activo una pistola de bengalas y la apuntó al techo del escenario y provocó el incendio.

Deep Purple había alquilado un estudio móvil para grabar su sexto álbum en el edificio donde se encontraba en casino donde ocurrió el incendio.

Mientras Ian Giller, vocalista de la banda, decidió contar la historia en la letra de la canción, el bajista Roger Glover, escogió el nombre inspirado en un incendio ocurrido en el lago Lemán, ubicado en Ginebra, Suiza.

La banda no tenían la intención de incluir ‘Smoke on the Water’ en el álbum, sin embargo, Claude Nobs, productor del disco, los convenció incluirla.

La canción entró al listado de las 100 mejores canciones de metal de la revista Rolling Stone. Además, hizo parte de las 500 mejores canciones de la historia, listado publicado por la misma revista en 2011, ubicando el puesto 434.

Otras versiones

Al ser un himno del rock, ha sido versionada por múltiples artistas que incluyen a Black Sabbath, Metallica y Nirvana, que fue reconocida durante la ceremonia de los Grammy 2023.

Curiosidades de la canción

Esta canción ha generado algunos hechos curiosos:

• La ciudad de Montreux realizó una escultura en honor a la canción, y la ubicó en la orilla del lago Lemán.

• Luego del incendio, el casino decidió incluir las notas del riff como parte de la decoración de una de las salas de juego.

• El guitarrista Zakk Wylde, aseguró que el riff de la canción es uno de los mejores del rock y metal que se han escrito.

• La canción hace parte de la banda sonora de la película ‘Rock the Kasbah’, Bill Murray fue el encargado de interpretar la canción.