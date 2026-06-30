Partidos de HOY 30 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026; hay duelos de infarto 

La Copa Mundial de la FIFA 2026 avanza hacia una de sus jornadas más atractivas del calendario con el desarrollo de los dieciseisavos de final, una fase que marca el inicio real de la eliminación directa tras la histórica ampliación del torneo a 48 selecciones. El nuevo formato ha transformado la competencia: ahora cada encuentro funciona como una final anticipada donde perder significa despedirse de la lucha por el título.

Este martes 30 de junio de 2026 concentra gran parte de la atención de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con tres duelos decisivos que pueden redefinir el camino hacia los octavos de final. La jornada presenta choques de alto impacto, con selecciones favoritas, equipos revelación y cruces que prometen tensión desde el primer minuto hasta el pitazo final.

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En el primer turno, Costa de Marfil se enfrenta a Noruega en un duelo que enfrenta dos estilos muy distintos. Ambos combinados llegan con aspiraciones firmes y la necesidad de imponer su ritmo para asegurar el pase a la siguiente ronda en el estadio de Dallas, en un cruce que se anticipa equilibrado y sin margen para errores.

Más tarde, el foco se traslada al MetLife Stadium, en Nueva York, donde la poderosa Francia, una de las grandes candidatas al título tras su papel protagónico en ediciones recientes, se mide ante Suecia. El conjunto francés llega con la etiqueta de favorito, pero Suecia aparece como un rival incómodo que buscará aprovechar cualquier distracción para dar el golpe en una instancia clave del torneo.

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La jornada cierra en el Estadio Azteca de Ciudad de México, un escenario histórico que hoy vive una nueva cita mundialista. Allí, la selección anfitriona, Mexico, afronta un desafío de máxima exigencia frente a Ecuador. El equipo mexicano llega con una fase de grupos impecable, mientras que Ecuador aterriza con confianza tras su gran impacto al eliminar a Alemania en una de las sorpresas del torneo.

Estos son los horarios de los partidos de este 30 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026

• Costa de Marfil – Noruega: 12:00 del medio día, dieciseisavos de final, Estadio Dallas.

• Francia – Suecia: 4:00 p. m., dieciseisavos de final. Estadio Nueva York

• México – Ecuador: 8:00 p. m., dieciseisavos de final. Estadio Azteca

Con este panorama, los dieciseisavos consolidan el nuevo ritmo del Mundial: partidos sin red, donde la presión, la estrategia y la contundencia definen quién sigue soñando con la gloria y quién regresa a casa antes de tiempo.

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