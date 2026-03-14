Óscar 2026: hora, dónde ver la gala y películas nominadas

La cuenta regresiva para los Premios Óscar 2026 ya empezó. La edición número 98 de los galardones más importantes del cine se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con una ceremonia que reunirá a las estrellas más importantes de la industria.

La gala principal comenzará en la noche de Estados Unidos y tendrá una duración aproximada de más de tres horas, mientras que la tradicional alfombra roja iniciará antes del evento principal con entrevistas a celebridades y nominados.

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A qué hora ver los Óscar 2026

Los horarios cambian dependiendo del país. En América Latina, los fanáticos del cine podrán seguir la ceremonia aproximadamente en estos horarios:

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 5:00 p.m.

México y Centroamérica: 4:00 p.m.

Argentina, Chile y Brasil: 7:00 p.m.

La transmisión incluye también la alfombra roja, uno de los momentos más esperados por el público.

Dónde ver la ceremonia en vivo

La gala de los Premios Óscar 2026 podrá verse en diferentes plataformas y canales dependiendo del país.

En Estados Unidos se transmitirá por la cadena ABC y también podrá verse por streaming en Hulu.

En América Latina, la ceremonia suele emitirse a través del canal TNT, que tradicionalmente tiene los derechos de transmisión de la gala para la región.

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Algunas de las películas nominadas este año

La edición 2026 llega con varias producciones que han generado conversación entre críticos y fanáticos del cine. Entre las películas nominadas a Mejor Película destacan títulos como:

Sinners

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sentimental Value

Train Dreams

Una de las producciones que más expectativa genera es Sinners, que llega como una de las películas con mayor número de nominaciones en esta edición.

Cada año, los Premios Óscar reconocen lo mejor del cine mundial en categorías como mejor película, actor, actriz, dirección y guion. Además, la gala suele dejar momentos virales, discursos memorables y presentaciones musicales que marcan la cultura pop.

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Por eso, millones de espectadores en todo el mundo se preparan para seguir una nueva edición de la premiación que, más allá de las estatuillas, celebra lo mejor del séptimo arte.