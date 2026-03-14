Murió Phil Campbell, leyenda de Motörhead 

El mundo del rock está de luto. Este 14 de marzo se confirmó la muerte de Phil Campbell, reconocido guitarrista de Motörhead, quien falleció a los 64 años después de permanecer en cuidados intensivos tras una compleja operación. La noticia fue confirmada por su familia y por su última banda, generando una ola de mensajes de despedida entre fanáticos del metal.

törhead, Campbell se unió al grupo en 1984 y permaneció allí hasta el final de la agrupación en 2015, participando en 16 discos de estudio que marcaron la historia del género.

Durante su paso por la banda trabajó junto al legendario líder Lemmy Kilmister, con quien ayudó a consolidar el sonido agresivo y directo que convirtió a Motörhead en una referencia mundial del metal.

Entre los álbumes en los que participó destacan trabajos icónicos como Orgasmatron (1986), (1916), (1991) y Bastards (1993), discos que ayudaron a definir el estilo de la banda durante décadas.

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Su vida después de Motörhead

Tras la muerte de Lemmy en 2015 y la disolución de la banda, Campbell decidió seguir haciendo música. Por eso creó el grupo Phil Campbell and the Bastard Sons, proyecto que formó junto a sus tres hijos y con el que continuó tocando rock y heavy metal en escenarios de todo el mundo.

Con esta banda lanzó varios discos y mantuvo vivo el espíritu del rock clásico que caracterizó su carrera. Incluso canceló recientemente algunos conciertos por recomendaciones médicas antes de su fallecimiento.

Un legado que seguirá sonando

Nacido en Gales en 1961, Phil Campbell comenzó a tocar guitarra cuando tenía apenas 10 años, inspirado por figuras del rock como Jimi Hendrix y Jimmy Page. Con el paso de los años se convirtió en uno de los guitarristas más reconocidos del heavy metal.

Su familia lo recordó como un esposo y padre dedicado, además de un músico profundamente querido por quienes lo conocieron. También pidieron respeto por la privacidad durante este momento difícil.

Aunque su partida deja un vacío en el rock, su legado seguirá vivo en la música que grabó y en la influencia que tuvo sobre generaciones de guitarristas.