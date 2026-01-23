Muere Francis Buchholz, exbajista de Scorpions, a los 71 años: esta es la causa de su fallecimiento

Los fanáticos de Scorpions y el rock en el mundo se han llenado de luto este 23 de enero. Francis Buchholz, el icónico exbajista de la banda falleció, en una noticia que ha sorprendido a varios fanáticos.

Buchholz fue uno de los legendarios miembros de esta icónica banda de Alemania, y participó en la banda desde 1973 hasta 1992, por lo que gran parte de los fanáticos de la banda lo recuerdan con gran cariño.

En ese caso les contaremos sobre el gran legado de Buchholz en la banda y las causas que llevaron al deceso de este icónico bajista en el mundo de la música.

El brillo de Francis Buchholz en Scorpions

Para nadie es un secreto que Scorpions es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia de la música. El legado de esta agrupación es notable, y se nota en gran parte de sus discos y canciones.

Los originarios de Alemania han cautivado a su público a lo largo de los años, gracias al talento de Klaus Meine en la voz, pero también otras piezas legendarias que llevaron esta banda al éxito.

Una de ellas fue justamente Francis Buchholz, bajista de la banda por una amplia cantidad de años, y parte clave de la creatividad de la agrupación en su etapa compositiva.

Claramente esto ha generado un legado imborrable y un amor pasional por este miembro, el cual quedó demostrado tras la tristeza que se desató este 23 de enero, luego de que se comunicara su fallecimiento.

A través de su cuenta de Instagram, la banda comunicó esta triste noticia, y agradecieron los buenos tiempos junto a Francis, a quien destacaron como un miembro clave, cuyo legado vivirá siempre en la banda.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Francis Buchholz batalló con varios problemas de salud en el último lapso de su vida. El histórico bajista falleció de cáncer, tal y como comunicó su familia al momento del deceso.

A través de redes sociales, cada uno de los fanáticos de este histórico bajista destacaron su legado y lo mencionaron como una parte clave de la historia del rock.