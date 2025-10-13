El curioso mensaje de Miguel Borja en el River Plate vs Sarmiento: hubo críticas y muchos no lo vieron

Miguel Borja fue uno de los protagonistas del partido entre River Plate y Sarmiento de Junín. El delantero colombiano entró de cambio y disputó varios minutos de este choque que tuvo un mal resultado para los rioplatenses.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo cayó derrotado por 0-1, lo que preocupa a los fanáticos. Este club no suma de 3 en el torneo local desde el 13 de septiembre.

Más noticias: El insólito gol fallado por Miguel Borja en el empate entre River y Lanús: está de mala racha

Sin embargo, algo que llamó la atención de los hinchas del equipo de la banda roja fue un curioso mensaje de Miguel Borja, durante su entrada a la cancha.

El curioso mensaje de Miguel Borja en River Plate vs Sarmiento

Han sido meses complejos para River Plate. El equipo argentino se hunde en la tabla del campeonato local, y también selló su eliminación de la Copa Libertadores a manos del Palmeiras.

Esto ha molestado a una gran cantidad de fanáticos del equipo argentino, quienes se encuentran desesperados por poder ver resultados positivos por parte de su club.

La mayoría de las críticas han sido dirigidas a Marcelo Gallardo. Aun así, también ha implicado muestras de descontento hacia los jugadores.

Más noticias: Borja se convierte en el colombiano con más goles en la Libertadores ¿A quién superó?

Uno de ellos ha sido Miguel Borja, ya que el colombiano solo ha anotado 2 tantos en el torneo clausura, y no se ha mostrado acertado de cara al arco.

Este ariete volvió a ser parte del plantel de River Plate durante su enfrentamiento ante Sarmiento de Junín. Pero, su entrada tuvo un mensaje particular.

Al momento de su ingreso, Borja se arrodilló y rezó como es común en sus apariciones. Pero, en su mano izquierda se pudo ver anotado el número 63.

Esto levantó mucha curiosidad en los hinchas. No obstante, todo se despejó al saber que el delantero acumula 62 goles con el equipo millonario, por lo que este número sería para su próximo tanto.

Para muchos esto pasó desapercibido, pero para otros generó una cantidad enorme de críticas, por el bajo rendimiento de Borja en River Plate en los últimos meses.

Un grito de gol ahogado

Sobre el final del encuentro, Borja logró anotar. Sin embargo, tras la revisión del VAR, este gol fue anulado por posición adelantada, lo que selló la caída de River Plate ante Sarmiento de Junín.

Por el momento, los hinchas confían poder ver el gol número 63 de Borja con esta camiseta en su próximo partido ante Talleres de Córdoba el 18 de octubre.