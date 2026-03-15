Meteorito iluminó el cielo de Alemania y recordó a Los Simpson

Un meteorito sorprendió a cientos de personas en Alemania luego de cruzar el cielo nocturno y fragmentarse al entrar a la atmósfera terrestre. El fenómeno generó un impresionante destello que fue captado por varios testigos y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios no tardaron en compararlo con escenas de The Simpsons.

El fenómeno ocurrió cuando un pequeño meteorito ingresó a gran velocidad a la atmósfera de la Tierra. Debido a la fricción con el aire, el objeto comenzó a desintegrarse y se fragmentó en varias partes antes de llegar al suelo.

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Este proceso generó una intensa luz que pudo verse desde diferentes zonas del país y que dejó a muchos testigos sorprendidos por lo rápido y brillante del evento.

Los videos del momento comenzaron a circular en redes sociales pocos minutos después, mostrando cómo el cielo se iluminaba por unos segundos mientras el objeto se desintegraba.

¿Por qué se fragmentan los meteoritos?

Cuando un meteorito entra a la atmósfera terrestre puede alcanzar velocidades superiores a los 40.000 kilómetros por hora. Esa velocidad, sumada a la fricción con el aire, provoca un aumento extremo de temperatura.

Como resultado, muchos meteoritos se rompen antes de llegar al suelo, generando lo que los científicos llaman bólidos o bolas de fuego, un fenómeno relativamente común pero que no siempre es visible desde zonas pobladas.

En la mayoría de los casos, los fragmentos terminan desintegrándose completamente antes de impactar la superficie.

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Las redes lo compararon con Los Simpson

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Más allá de la explicación científica, el fenómeno rápidamente despertó comentarios curiosos en internet. Muchos usuarios dijeron que el momento parecía sacado de un episodio de The Simpsons, serie conocida por mostrar eventos inesperados o situaciones exageradas que a veces terminan pareciendo reales.

Las comparaciones se multiplicaron en redes sociales, donde algunos incluso recordaron episodios de la serie en los que objetos espaciales amenazan a la ciudad ficticia de Springfield.

Un fenómeno más común de lo que parece los expertos aseguran que la mayoría de los meteoritos que ingresan a la atmósfera se desintegran antes de tocar el suelo.

De hecho, cada día pequeños fragmentos de roca espacial entran a la atmósfera de la Tierra, pero muchos pasan desapercibidos porque ocurren sobre océanos o zonas poco pobladas.

En este caso, la coincidencia de que fuera visible desde áreas habitadas y que quedara registrado en video hizo que el evento llamara mucho más la atención.