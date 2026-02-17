Desde hace varios meses, la NASA viene investigando todo lo relacionado con el cometa 3I/ATLAS, que hace un tiempo apareció en el espacio y que, al parecer, podría ser un gran peligro para el planeta Tierra. De hecho, en diciembre los expertos pudieron ver cómo fue el comportamiento de este objeto volador pasando muy cerca de la Tierra y, en su momento, no causó ningún tipo de problema.

Los expertos revelaron que el cometa iba a seguir con su curso, pero no tendría mucha cercanía con la Tierra, algo que dejaba de lado todas las amenazas. Sin embargo, esto, al parecer, cambió por completo y se podría presentar un evento catastrófico que afectaría a un país en especifico.

Leer más: El cometa 3I/ATLAS pasó en su punto más cercano a la tierra: ¿Se puede ver desde Colombia?

¿Qué está pasando con el cometa 3I/ATLAS?

En las últimas horas, la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria reveló que cada año caen en la Tierra aproximadamente 17 mil cometas. Muchos de esos no causan ningún daño, ni representan una amenaza en general para todo el planeta Tierra, pero el comportamiento del cometa 3I/ATLAS hace que todo se vea diferente.

El portal web Asteroid Launcher, una página creada para informar todo lo que pasa en el espacio, dio a conocer que el cometa 3I/ATLAS podría tener una colisión contra la Tierra, afectando directamente a Madrid, España.

Aunque no hay muchos detalles sobre si esto podría o no pasar, sí se dice que en el mes de febrero el comportamiento de este cometa podría cambiar por completo. Pues se espera que este se pueda alinear por completo con la Tierra y el Sol, lo que va a ayudar a los expertos en todos los estudios respecto a su paso en general.

Seguir leyendo: Hora y cuándo ver el primer eclipse lunar total ‘Luna de Sangre’ del 2026 desde Colombia

“Las observaciones antes y después de la alineación ofrecen una oportunidad sin precedentes, que quizá no se repita en décadas, para caracterizar el albedo (la capacidad de una superficie para reflejar la radiación)”, mencionó el científico Avi Loeb, en un artículo publicado por Medium.

Sin embargo, esto no quiere decir que el cometa vaya a chocar contra el planeta Tierra, como sí lo dicen algunos medios internacionales o como circula el rumor en redes. Sino que se van a conocer nuevos detalles de todo lo que hay en su interior, aprovechando que va a estar alineado con otros planetas.

Además, en caso de que llegara a caer en el planeta Tierra, podría ocasionar un fuerte cráter de unos 3.8 kilómetros de diámetro y más de 400 metros de profundidad, acabando casi que de inmediato con esta ciudad.