¡Likin Park llega a los cines! La banda anunció su nuevo proyecto en la pantalla grande ‘Unshatter’

Los seguidores de Linkin Park tienen una nueva razón para emocionarse. La icónica banda de rock anunció su llegada a la pantalla grande con ‘Unshatter’, un proyecto cinematográfico que promete acercar a los fanáticos a uno de sus momentos más importantes.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los amantes de su música, quienes esperan conocer más detalles de esta producción que llevará la esencia y la historia de la banda más allá de los escenarios. Aquí le contamos lo que se sabe hasta el momento.

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¿De qué trata de ‘Unshatter’ de Linkin Park?

La banda estadounidense dasató una locura en redes sociales en la tarde de este 5 de junio del 2026, tras hacer un anuncio muy importante. A través de sus cuentas oficiales acaban de lanzar un tráiler donde revelaron el lanzamiento de una película o un documental el cual titularon ‘Unshatter’. Aunque siempre se han caracterizado por ser misteriosos, esta ‘bomba’ decidieron soltarla con toda.

En el clip se logra ver a los integrantes usando las camisetas oficiales de su tour. Además, imágenes de sus más recientes shows, lo que despertó gran expectativa entre sus seguidores. En la descripción de la publicación colocaron la url unshattermovie.com, en la que solo aparece un registro para tener actualizaciones de su cinta.

Por otro lado, se reproduce la canción ‘Unshatter’ en Spotify, al inicio aparece una icónica cuenta regresiva como en las cintas del cine antiguo. Por último, en varias ciudades europeas apareció el nombre de su tema pintado, aumentando la campaña de expectativa.

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¿La película de Linkin Park llegará a Colombia?

Aunque la banda no reveló mayores detalles sobre la producción, el anuncio representa un adelanto del proyecto en el que trabaja actualmente y que próximamente llegará a las salas de cine de distintos países. Por ahora, se desconoce si Colombia estará incluida entre los territorios donde se proyectará la película; sin embargo, los seguidores esperan que el filme también pueda estrenarse en el país.