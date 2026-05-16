La Casa Blanca desclasificó nuevas imágenes que muestras supuestos ovnis en la Luna ¿Los ve?

El debate sobre los OVNIs volvió a encenderse en Estados Unidos después de que la administración de Donald Trump liberara una nueva colección de archivos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI). Fotografías inéditas, videos y transcripciones de misiones espaciales forman parte del paquete de documentos que el gobierno estadounidense decidió abrir al público como parte de una estrategia de transparencia impulsada desde la Casa Blanca.

La iniciativa opera bajo el programa PURSUE, creado para reunir y desclasificar información oficial vinculada con fenómenos aéreos inexplicables, antiguos reportes de ovnis y registros militares reservados durante décadas. Según explicó la Casa Blanca, el objetivo consiste en permitir que los ciudadanos consulten directamente los materiales sin restricciones ni autorizaciones especiales.

Le puede interesar: Los videos e imágenes más espeluznantes de los desclasificados de la NASA: OVNIs, la luna y más

Nuevas imágenes que muestras supuestos ovnis en la Luna

Uno de los elementos que más llamó la atención corresponde a imágenes captadas durante la histórica Apollo 12 Moon Mission. El 19 de noviembre de 1969, los astronautas Charles ‘Pete’ Conrad Jr. y Alan L. Bean descendieron sobre la superficie lunar a bordo del módulo Intrepid, apenas meses después del alunizaje del Apollo 11. Mientras desarrollaban tareas en la Luna, Bean reportó una serie de luces extrañas visibles desde el módulo de aterrizaje.

“Puedes ver estas luces, partículas de luz, destellos de luz… simplemente navegando por el espacio”, comunicó el astronauta al centro de control, según las transcripciones oficiales incluidas en los documentos desclasificados.

En otro fragmento, Bean describió un comportamiento aún más desconcertante: “parece que algunas de esas cosas están escapando de la Luna. Salen disparadas de aquí y se dirigen directamente hacia las estrellas”.

Necesita saber: ¿Qué es lo más raro que ha descubierto la NASA? Desafían algunas teorías científicas

Las imágenes muestran varios puntos luminosos dispersos en el horizonte lunar. Algunas fotografías exhiben hasta cinco destellos simultáneos, mientras otras evidencian pequeñas luces azuladas suspendidas alrededor de la zona de alunizaje. Aunque las transcripciones ya circulaban desde hace años, el nuevo material presenta ampliaciones digitales y marcas resaltadas que revelan un análisis posterior realizado por la NASA.

Foto desde la Luna:



Ovnis en la luna? pic.twitter.com/q2FYpDCOaf — 👽 (@TheChipi) May 8, 2026

El paquete de documentos también incluye comunicaciones registradas durante la Apollo 17 Moon Mission, donde astronautas describieron objetos brillantes flotando cerca de la nave espacial.

Ver también: La NASA revela cómo se ve su nombre con paisajes de la Tierra en imágenes satelitales