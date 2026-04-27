Se acabó la ilusión azul. Internacional de Bogotá goleó 4-0 a Boyacá Chicó y con ese resultado no solo se metió en los ocho también dejó a Millonarios FC con minimas oportunidades en los playoffs, que dependía de este partido para seguir con vida.

El equipo bogotano hizo lo que tenía que hacer: ganar y lo hizo de sobra.

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Con un 4-0 claro y dominante, Internacional de Bogotá resolvió el partido desde el primer tiempo, mostrando superioridad total en casa y asegurando los tres puntos sin discusión.

Los goles llegaron rápido y marcaron el rumbo del juego, dejando sin reacción a Boyacá Chicó, que nunca pudo meterse en el partido.

El resultado que cambia todo

Este triunfo tenía un efecto directo en la tabla:

Inter clasifica a los playoffs

Millonarios podría quedar eliminado

No importó lo que hiciera el equipo azul en su propio partido. Su destino estaba atado a este resultado y no se dio.

Una clasificación trabajada

Con esta victoria, Internacional de Bogotá llegó a la zona de clasificación en la última jornada, demostrando que supo responder en el momento clave del torneo.

El equipo cerró fuerte, aprovechó su localía y terminó metiéndose entre los ocho cuando más lo necesitaba.

Millonarios, el gran golpeado

Después de una campaña irregular, llegó con opciones a la última fecha, pero dependiendo de otros resultados y eso le terminó pasando factura.

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Por su parte, Boyacá Chicó cerró el torneo en la parte baja de la tabla, sin poder competir en un partido donde fue ampliamente superado.