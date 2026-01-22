Inteligencia artificial eligió a la canción más aburrida del metal de los ’80’s: cliché, repetitiva y comercial

El metal es uno de los géneros más brillantes y pasionales de la industria musical. Miles de personas disfrutan de este estilo, gracias a la capacidad que posee de estremecer y enamorar a sus fanáticos alrededor del mundo.

Dentro de esta industria, grandes bandas y artistas han sido capaces de componer auténticos éxitos inolvidables e irrepetibles. Composiciones legendarias se han convertido en himnos inigualables.

Sin embargo, otras han quedado en auténtico fiasco, e incluso han decepcionado a fanáticos en el mundo. Por ello, en este caso les hablaremos sobre la que sería la canción más aburrida del metal en una época icónica como lo fueron los ’80’s.

¿Cuál es la canción más aburrida del metal en los ’80’s?

El metal cuenta con una cantidad enorme de éxitos que han quedado para la historia. Muchas composiciones han marcado época tanto en el género, como en el resto de la música.

Para nadie es un secreto que el auge de este género a nivel mundial se presentó entre la década de los ’80’s y 90’s.

Aun así, incluso dentro de esta época destacan algunos éxitos que han terminado como fiascos, o incluso entre los lanzamientos más criticados en la historia de algunas bandas.

Por ello, en este caso hemos optado por hablarles sobre la canción más aburrida de este género en la decada de 1980. Claramente elegir un composición es específico es complejo.

No obstante, para dar una respuesta clara en este caso hemos optado por consultar a la IA, la cual se atrevió a escoger una canción en específico como la más aburrida de aquel momento.

Para aquella época se dio el auge de varias agrupaciones legendarias como lo fueron Metallica, Megadeth u otros gigantes del género que han quedado en lo más alto del estilo incluso en la actualidad.

A pesar de esto, de acuerdo con la inteligencia artificial, la canción elegida dentro de esta temática corresponde justamente a una de estas bandas legendarias.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Don’t Go Away Mad (Just Go Away)’ de Mötley Crüe. Esta canción fue lanzada en 1989 y fue parte del icónico ‘Dr. Feelgood’.

Aunque este disco fue un éxito, para la IA este éxito fue uno de los más decepcionantes, e incluso la describió en 3 palabras demoledoras: cliché, repetitiva y comercial.

Aun así, cabe aclarar que esto no disminuye el legado del metal, ni mucho menos de una banda brillante como Mötley Crüe, gigantes del género.