Helloween en Bogotá: horarios, ‘setlist’ y recomendaciones para el concierto HOY 5 de septiembre
Helloween celebrará sus 40 años con un show imperdible para estremecer a sus fanáticos desde el Movistar Arena de Bogotá.
Helloween celebrará sus 40 años con un show imperdible para estremecer a sus fanáticos desde el Movistar Arena de Bogotá.
Helloween llega este 5 de septiembre para un show imperdible en Bogotá. Esta legendaria agrupación llegará con un concierto que estremecerá a todos sus fanáticos en la capital, en una cita totalmente histórica.
Este grupo llega a la capital para celebrar su aniversario número 40. La fiesta se vivirá por todo lo alto, con la presencia de una banda histórica de Colombia como telonera, como es el caso de Kraken.
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En caso de que usted sea amante de esta agrupación y quiera asistir a este show, aquí les tenemos los horarios, recomendaciones y todo lo que debe saber al detalle.
Helloween, sin lugar a dudas, llegará por todo lo alto este 5 de septiembre al Movistar Arena de Bogotá. La banda está en medio de un gran show con el que celebran su aniversario número 40.
Particularmente, la emoción por parte de los fanáticos en total, no solo por este grupo, sino también por la presencia de Kraken como banda telonera.
En cuanto a los horarios, el Movistar Arena reveló que la programación para este show son las siguientes:
Por otro lado, en lo referente a las recomendaciones, estos son los objetos no permitidos:
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Sin lugar a dudas la emoción por esta banda es total, y el posible ‘setlist’ de la banda es el siguiente: