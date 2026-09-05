Helloween en Bogotá: horarios, ‘setlist’ y recomendaciones para el concierto HOY 5 de septiembre

Helloween llega este 5 de septiembre para un show imperdible en Bogotá. Esta legendaria agrupación llegará con un concierto que estremecerá a todos sus fanáticos en la capital, en una cita totalmente histórica.

Este grupo llega a la capital para celebrar su aniversario número 40. La fiesta se vivirá por todo lo alto, con la presencia de una banda histórica de Colombia como telonera, como es el caso de Kraken.

Más noticias: 5 canciones de speed metal que debe escuchar si le gusta algo más pesado que el heavy metal

En caso de que usted sea amante de esta agrupación y quiera asistir a este show, aquí les tenemos los horarios, recomendaciones y todo lo que debe saber al detalle.

Horarios, recomendaciones y ‘setlist’ de Halloween en Bogotá

Helloween, sin lugar a dudas, llegará por todo lo alto este 5 de septiembre al Movistar Arena de Bogotá. La banda está en medio de un gran show con el que celebran su aniversario número 40.

Particularmente, la emoción por parte de los fanáticos en total, no solo por este grupo, sino también por la presencia de Kraken como banda telonera.

En cuanto a los horarios, el Movistar Arena reveló que la programación para este show son las siguientes:

Puertas: 6:00 p.m.

Kraken: 7:50 p.m.

Helloween: 9:00 p.m.

Por otro lado, en lo referente a las recomendaciones, estos son los objetos no permitidos:

Armas de fuego, armas blancas, bengalas y explosivos

Drogas o sustancias psicoactivas

Alimentos y bebidas externos

Cámaras y equipos profesionales (trípodes, selfie sticks, drones)

Objetos de riesgo (paraguas, punteros láser, etc.)

Power banks de gran tamaño

Frascos de vidrio grandes (perfumes de más de 50 ml)

Personas en estado de embriaguez

Espacio libre de humo y vapeo

Maletas de más de 40 × 40 cm

Pancartas, banderas y dispositivos de ruido (permitidos hasta 50 × 50 cm)

Más noticias: Rockeros, saquen agenda: estos son los conciertos que se vienen en Colombia

Sin lugar a dudas la emoción por esta banda es total, y el posible ‘setlist’ de la banda es el siguiente: