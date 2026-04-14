Guns N’ Roses vs. PXNDX: Vote AQUÍ por su favorito para llegar a la final del Mundial del Rock de Radioacktiva

Se acerca la gran final del Mundial del Rock de Radioacktiva, en esta oportunidad se enfrentan dos grandes que recibieron una sorprendente cantidad de votos a lo largo de este torneo. De hecho, para muchos, la gran sorpresa de esta edición del campeonato fue PXNDX, quienes lograron avanzar y dejar en el camino a importantes agrupaciones que fueron históricas en la industria musical.

Ahora, es el turno de elegir a las bandas que van a llegar a la gran final de este mundial, esto con el fin de saber quien será el líder del rock. De hecho, para muchos, este es un nuevo momento, en donde Metallica va a entregar el trofeo al nuevo campeón de la edición 2026.

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Así fueron las votaciones del Mundial del Rock

En esta oportunidad, se viene un enfrentamiento que nadie se esperaba, entre una banda que se creo hace varios años y sin duda logró marcar la historia del rock. Pero por otro lado, PXNDX, una agrupación que marcó a las nuevas generaciones, con un estilo diferente, pero que logró posicionarse en diferentes países de habla hispana.

Guns N’ Roses, la banda de rock que nació en 1985 y desde entonces sus canciones, sonidos fuertes, estilo, conquistaron a todos sus seguidores. Lograron llenar varios de los estadios más importantes en todo el mundo y pese a que ya pasaron varios años, ellos siguen siendo unos de los grandes lideres de este género.

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En 1996, se dio origen a la banda de punk que logró representar a todos los fans emo que con sus canciones se sintieron identificados. Su origen se dio en Nuevo León, México, mostrando una forma diferente de mostrar lo mejor del pop rock, quienes hasta el 2016, estuvieron activos en la música y hasta llegaron a abrir un concierto de Blink-182.